شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن الحصيلة شبه النهائية لضحايا تصادم قطاري الزقازيق (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، بمحافظة الشرقية إلى 49 مصابا، تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وإحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناء على طلب المصابين، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة.



الصحة تعلن الحصيلة شبه النهائية لضحايا تصادم قطاري الزقازيق

وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية لـ44 من المصابين مستقرة ومرشحين لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة، بينما يوجد 5 مصابين فقط حالتهم غير مستقرة، وجاري المتابعة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد تابع تداعيات الحادث، وأعمال نقل وإسعاف المصابين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث وتفقد المصابين في المستشفيات.