شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه وزارة التضامن بتوفير التعويضات لمتضرري حادث قطاري الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى السبت، 14 سبتمبر 2024 08:34 م

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها بأن رئيس الوزراء وجه وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة والبدء فى اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتوفير التعويضات للمتضررين من حادث تصادم قطارين بالزقازيق. وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حادث قطار الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

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