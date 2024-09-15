شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يوجه بتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على أسباب تصادم قطارى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرى السبت، 14 سبتمبر 2024 08:18 م

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، بأن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التى أدت لوقوع حادث تصادم قطارين بالزقازيق. وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حادث قطار الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.

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