شكرا لقرائتكم خبر عن كشف بأسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم قطاري الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

حصل ”الخليج 365”، على كشف باسماء المصابين في حادث تصادم قطاري الشرقية، الذى وقع مساء اليوم، حيث أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أن حادث قطاري الشرقية، وقع بين قطارين أرقام 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 261 القاهرة الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد بـ الزقازيق.وتم الدفع بسيارات إسعاف.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بـ تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.



كشف أسماء الوفيات