شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مجموعة عمل تتحرك على الأرض للتنسيق والتأكد من جاهزية المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه مازالت عمليات الإنقاذ جارية، فى حادث تصادم قطارين بالزقازيق، وتم نقل المصابين، كما يتابع رئيس الوزراء بشكل مباشر كل الوزارات ووجه بتشكيل ما يسمى بخلية أزمة أو متابعة.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هناك متابعة من رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الذى كلف نائبه بالتحرك الفورى لموقع الحادث، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومستشفيات جامعة الزقازيق.

ولفت حسام عبد الغفار إلى أن محافظ الشرقية يقوم بالتعامل المباشر مع الموقف وتحرك وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحرك بكامل أجهزتها من أجل التعامل مع الحادث، وهناك مجموعة عمل تتحرك على الأرض ومن خلال التنسيقات المباشرة والتأكد من جاهزية المستشفيات.