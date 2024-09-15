شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل وأسباب اصطدام قطارين بمحطة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالسكة الحديد تفاصيل حادث اصطدام قطار الإسماعيلية بقطار المنصورة داخل حوش محطة الزقازيق.

وأوضح المصدر، أنه خلال انتظار قطار رقم 336 بالجرار الهنشل والقادم من محطة المنصورة ومتوجهه إلى محطة القاهرة تفاجأ قائد القطار بـ اصطدام قطار 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية.

وأكد المصدر أنه تم الدفع بأوناش الزقازيق للعمل على رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة القطارات داخل محطة الزقازيق.

وقال المصدر، إن السبب الأول في الحادث التحويلة التى تعمل على تحويل مسار قطار الإسماعيلية رقم 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية مشيرًا إلى أن التحويله ضمن الإشارات الميكانيكية التابعة لبلوك رقم 5 بمحطة الزقازيق.

وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن تلفيات بالجرار الكندي، وكذلك بالعربة الخلفية للجرار الأولى للقطار رقم 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية.

واعلنت هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للاسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق