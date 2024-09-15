شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يوجه بالدفع بمعدات وأوناش الطوارئ لموقع حادث قطارى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب الأمير نصرىالسبت، 14 سبتمبر 2024 08:07 م
أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، بأن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وجه بالدفع بمعدات وأوناش الطوارئ لموقع حادث تصادم قطارين بالزقازيق.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حادث قطارى الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.
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