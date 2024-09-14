حادث قطاري الزقازيق.. الدفع بأوناش ورفع حطام 5 عربات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ الخليج 365:

دفعت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، بأوناش إلى موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق و ذلك لرفع حطام القطارين.

وقال مصدر تابع للهيئة، أنه تم رفع 5 عربات من حادث قطاري الزقازيق، على جانبي السكة.

وأضاف المصدر أن وزير النقل في طريقه إلى موقع الحادث، حيث يتابع عن كثب ما يجري بشأن وقوع الحادث.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، انتقلت لموقع الحادث، حيث فرضت كردونا أمنيًا بموقع الحادث، إذ تبين أن الحادث وقع في بلوك 5 في محطة قطار الزقازيق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصابا إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجاري المتابعة.

في بيان رسمي لها، قالت هيئة السكك الحديدية عن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم ٢٨١ ركاب المتجه من الزقازيق للاسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق.



وعلى الفور تحرك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ورئيس وقيادات السكة الحديد باتجاه إلى موقع الحادث.

ووجه الوزير بالدفع بمعدات و أوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.