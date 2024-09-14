سكتة قلبية.. نائب بالشرقية يكشف مفاجأة بشأن سبب حادث قطاري الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب، أن حادث تصادم قطاري الزقازيق جاء بسبب سكتة قلبية للعامل حيث لم يتم التحويل.

قال "شحاتة" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يوم السبت، أتقدم بالشكر لقوات الأمن في محافظة الشرقية على يقظتهم وسرعة تعاملهم مع الحادث، مضيفًا:" "أود أن أشكر مستشفى الجامعة ومستشفى الأحرار على جهودهما الكبيرة".

وأضاف عضو مجلس النواب، الحالات المصابة مستقرة حالياً، وأن هناك حالتين وفاة، بالإضافة إلى مصاب يتلقى العلاج في غرفة العمليات.

وتقدم "شحاتة" بتعازيه لأسر المتوفين، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين.