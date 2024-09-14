100 ألف جنيه.. التضامن: حصر ضحايا حادث قطاري الزقازيق لتعويضهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إنّ وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وجهت منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث اصطدام قطاري الزقازيق بانتقال الزملاء في مديرية التضامن والهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث.

وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة على قناة "إكسترا لايف"، أن وزيرة التضامن في طريقها الآن لموقع الحادث لمتابعة الأمر عن كثب، والزملاء في لجنة الإغاثة يقدمون كامل الدعم للمصابين، وسيتم حصر الإصابات والمتضررين وتعويضهم لما يقرره القانون.

وأشار إلى أن هناك مستويات متعددة من الدعم، فهناك دعم سريع للمصابين من الهلال الأحمر المصري والجمعيات الأهلية المتواجدة في محافظة الشرقية، ثم بعد حصر الإصابات والتقارير الطبية يتم تعويض المصابين، أما حالة الوفاة فيقر لها القانون تعويض من 50 ألف جنيه، ووزيرة التضامن قررت مضاعفة هذا المبلغ ليصل إلى 100 ألف جنيه.