مصدر: تعطل حركة القطارات بسبب تصادم قطاري الزقازيق.. وتحرك عاجل لحل الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال مصدر مطلع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن حركة القطارات معطلة في منطقة الزقازيق نتيجة وقوع حادث تصادم قطارين قبل بعد عصر اليوم السبت.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، أنه تم التوجيه بالدفع بمعدات وأوناش الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى موقع الحادث من أجل رفع القطارين لتسيير الحركة على الخط.

وشدد المصدر على أن قيادات وزارة النقل والسكة الحديد وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في الطريق إلى موقع الحادث الان.

ووقع حادث تصادم بين قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بين قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية وقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك 5 في الزقازيق.

وعلى الفور، تحرك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة عن الدفع بـ39 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وتم تسجيل 29 إصابة وحالتي وفاة حتى الآن. المصابون نقلوا إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق لتلقي الرعاية الطبية.

من جهة أخرى، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسر الضحايا. ورفعت مستشفيات جامعة الزقازيق درجة الاستعداد القصوى لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم.

وأجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اتصالات هاتفية مع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لمتابعة تطورات حادث تصادم قطارين في الزقازيق.

وأشار المحافظ إلى أنه متواجد في موقع الحادث لمتابعة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكد أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة، مع نقل المصابين إلى المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية لهم.

كما أوضحت الوزيرة أنها تواصلت مع الوزارات المعنية فور وقوع الحادث لتنسيق الجهود مع محافظ الشرقية، وضمان توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية.

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