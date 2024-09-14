شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد حصرية لحادث تصادم قطارين في الشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشرقية - فتحية الديب السبت، 14 سبتمبر 2024 07:11 م

وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وتم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف. البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق. وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

حادث تصادم قطارين في الشرقية (1)



حادث تصادم قطارين في الشرقية (2)



حادث تصادم قطارين في الشرقية (3)

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