شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. الحوار الوطنى.. قرار لتعزيز دعائم الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، أهمها تأكيد بعض السياسيين على نجاح الحوار الوطنى فى توحيد الجبهة الداخلية، وخلقه حالة من التقارب بين الأحزاب ودوره المحورى فى دعم بناء الإنسان..

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