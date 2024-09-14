شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع يعبئ أسطوانات الغاز المنزلى ناقصة الوزن فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تنظيم الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع كافة صور الغش والتدليس.

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها، إن الحملات أسفرت عن ضبط أحد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وقيامه بمخالفة فى تعبئة اسطوانات الغاز المنزلى ناقصة الوزن بمقدار 2.200 كيلو عجز فى الاسطوانة الواحدة، وذلك بغرض بيع الكميات التى يتم توفيرها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت أن مديرية التموين حررت محضرًا بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية، مؤكدة أنه جارٍ العرض على النيابة العامة وإرسال المحضر إلى الهيئة العامة للبترول لتحصيل الفروق المالية عن المخالفة.

وأشارت إلى أن الحملة جاءت برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية تموين الجيزة، ورفقة محى إسماعيل مدير الرقابة المركزية، وسلطان النجار رئيس الرقابة المركزية بالمديرية والمفتشين المرافقين.



ضبط أحد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش



