شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة عامين والان مع تفاصيل الخبر

فاز الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس أيزو لمدة عامين كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ انشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجا لدوره الريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور خالد صوفي أن الفوز برئاسة إدارة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" يعد تتويجاً حقيقيا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بهدف تفعيل الدور الريادي لجمهورية مصر العربية لتكون ضمن الدول الفاعلة في وضع السياسات والاستراتيجيات على المستوى الدولي.

وأعرب صوفي عن شكره واعتزازه بمساندة الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لدعمه المستمر للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و تكليلا لهذه الجهود فوز مصر بهذا المنصب، وأوضح صوفي عن شكره واعتزازه بمساندة كافة الدول العربية والأفريقية والصديقة من دول العالم وكذا الدور الكبير الذي لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وهيئة التقييس لمجلس دول التعاون الخليجي والمنظمة الأفريقية للتقييس ارسو ومعهد المقاييس للدول الإسلامية SMIIC .

والجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للتقييس ومقرها مدينة جنيف في سويسرا تضم، 172 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 840 لجنة فنية في مختلف المجالات، وتشكل جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية.



