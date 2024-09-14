شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تعازيها لفيتنام فى ضحايا فيضانات الإعصار المدمر بشمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مصر عن خالص تعازيها لدولة فيتنام الصديقة فى ضحايا فيضانات الإعصار المدمر بشمالى البلاد، مما أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين والمفقودين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المشرف على إدارة الدبلوماسية العامة السفير تميم خلاف - عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) اليوم السبت، إن مصر تؤكد على تضامنها مع فيتنام فى هذا الظرف الدقيق، ومواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين.