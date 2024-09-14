العثور على جثة سوداني أعلى دائري المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سوداني أعلى الطريق الدائري غرب الجيزة، اليوم السبت.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشخص سوداني الجنسية يرتدي ملابسه كاملة، وأن سيارة مسرعة صدمته تحديدا بجوار سلم المدينة، مما أسفر عن مصرعه.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بالتنسيق مع الجهات المعنية.