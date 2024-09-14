شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة عين شمس تعلن فتح باب الالتماسات للفصل الصيفى للتعليم المفتوح والمدمج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات للطلاب المسجلين ببرامج التعليم المفتوح والتعلم المدمج دور أغسطس "الفصل الصيفي" للعام الجامعي 2023/2024.

وقررت الكلية فتح باب التقديم للالتماسات بدءا من يوم الخميس الموافق 12/9 وحتى الخميس الموافق 19/9، على أن يتم إعلان نتيجة الالتماسات يوم الأحد الموافق 22/9.

وفي سياق متصل، كانت قد حددت تجارة عين شمس الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الجامعي 2024/2025 (انتظام – انتساب)، على النحو التالي:



- طباعة إستمارة البيانات الأساسية وملء البيانات بمعرفة الطالب (مرفق) .

- طباعة الإقرار وملء بياناته والتوقيع عليه (مرفق) .

- طباعة النموذج الخاص بالكشف الطبي مع ملء خانة الاسم ورقم الموبايل والرقم القومي والعنوان فقط (مرفق) .

- أصل شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى 3 نسخ منها .

- أصل شهادة الميلاد (الكمبيوتر) بالإضافة إلى عدد 3 نسخ منها .

- عدد 6 صور شخصية حديثة (4×6)، مدون عليها اسم الطالب.

- بطاقة الترشيح الصادرة للطالب بالقبول في كلية التجارة جامعة عين شمس بالإضافة إلى عدد 4 نسخ منها .

- نموذجي (2 جند، 6 جند ) للطلاب الذكور فقط.

- عدد 3 نسخ لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- عدد 3 نسخ لبطاقة القومي لولي أمر الطالب.

