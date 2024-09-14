شكرا لقرائتكم خبر عن غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الانخفاض التدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة رطب ليلا .

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع غدا فرص ضعيفة لشبورة خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ويشهد غدا نشاط للرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وسرعة الرياح من 40: 50 كم وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.