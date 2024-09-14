شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: خطة لتسليم كل الوحدات السكنية لمدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم وضع خطة لتسليم كل الوحدات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تسليم كل الوحدات السكنية لمختلف المشروعات التابعة للوزارة بنهاية الصيف المقبل.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي الآن بمقر الوزارة، أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تنفيذ كل المشروعات المتأخرة سواء كانت لمحدودي الدخل أو للفئات الأخري.

وقال إنه التقي بشكل دوري كل رؤساء اجهزة المدن الجديدة للمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ ودفع معدلات العمل وحل أي إشكالية قد تكون سببا في تأخير التنفيذ .

كان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلن عن استعداد الوزارة لطرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل .

وأضاف المهندس شريف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في مقر الوزارة، أن الوحدات المقرر الإعلان عنها تتضمن 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل .

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد إعلانات متتالية تتعلق بتسليمات الوحدات للحاجزين، موضحا أنه خلال الجولات التي أجراها داخل أجهزة المدن الجديدة، شدد علي الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الوحدات حتي يتسني وضع خطة للتسليمات.

وأوضح أن هدف الوزارة خلال الفترة الحالية هو تنفيذ مجتمعات عمرانية متكاملة، وليس همزات سكنية فحسب، بمعني تنفيذ كل الخدمات بالتوازي مع تنفيذ العمارات السكنية .