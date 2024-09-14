شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد عملية رصف شارع بحدائق الأهرام باستخدام مواد تكنولوجية حديثة والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عملية رصف شارع مدرسة يوسف الصديق بـ هضبة الأهرام بحى الهرم، وذلك باستخدام طريقة جديدة محسنة تكنولوجيا.

وأكد المحافظ، أن المادة المستخدمة في رصف شارع مدرسة يوسف الصديق تتكون من مواد أسمنتية محسنة معدة بأفضل وسائل التكنولوجية الحديثة وتتميز بتحمل الاستخدامات والأوزان العالية، بالإضافة إلى مرونة في الصيانات المستقبلية للطريق وأعمال المرافق الطارئة، إلى جانب جدوتها الاقتصادية، وذلك لتحسين جودة رصف الشوارع والطرق بنطاق هضبة الأهرام.

وكلف المحافظ، الشركة المنفذة للأعمال باستكمال عملية رصف القطاع المتبقي من الشارع مع مراعاة المناسيب والمعايير الفنية اللازمة للطبقة الخرسانية وبالوعات صرف الأمطار، مؤكدًا أنه في حال تحقيق العملية للنتائج المرجوه فسوف يتم تكرارها مجددًا بعدد من الشوارع الداخلية الأخرى.

وفي نفس الإطار، حرص المحافظ على متابعة حالة النظافة والإشغالات بقطاع هضبة الأهرام، موجهًا رئيس هيئة النظافة بالمتابعة الدورية وتحسين كفاءة منظومة النظافة.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم ومسئول قطاع حدائق الأهرام بمواصلة حملات منع الإشغالات والتعديات على الطرق العام داخل حدائق الأهرام للمحال والمقاهي والكافيهات وعدم السماح بتحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الأنشطة التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ، اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وممثلي جمعية تعمير صحراء الأهرام والشركة المنفذة.