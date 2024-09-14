شكرا لقرائتكم خبر عن طرح حلوى المولد بالمعرض السلعى لوزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية كل المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعرض الشركة بمنطقة السواح، بالإضافة إلى طرح الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للوزارة حلوى المولد بأسعار تبدأ بـ115 جنيها لعلبة الحلوى السادة زنة كيلو جرام، كما يتم طرح علبة حلوى سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ145 جنيها، وعلبة حلوى سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 285 جنيها وعلبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو بسعر 485 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 825 جنيها " أصناف مميزة، " وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 450 جنيها وعلبة حلوى فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 675 جنيها وعلبة حلوى مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 1100 جنيه "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد افتتحوا المعرض السلعى الرئيسى للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع، وتفقد الوزير المعرض وذلك للتأكد من طرح السلع والمنتجات بالتخفيضات المعلنة، مع كتابة السعر قبل وبعد التخفيض، كما وجه الوزير باستمرار مد المعرض بالمنتجات أولا بأول.