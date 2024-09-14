شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 12 جنيها للتأمين الصحى و5 جنيهات لصندوق تكريم الشهداء من مصروفات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

حدد القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2024، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب المراحل التعليمية بمختلف الصفوف لـ العام الدراسي الجديد مستحقات تخصم من مصروفات التلاميذ كالتالى:

- التأمين الصحي 12 جنيها لتلاميذ الحلقة الابتدائية و12 جنيه لطلاب من الأول الإعدادى حتى الثالث الثانوي.

- 5 جنيهات تخصم لصالح صندوق تكريم الشهداء من جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي.

- 5 جنيهات تخصم لصالح صندوق قادرون باختلاف من جميع الصفوف الدراسية.

- الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية تخصم بواقع 13.95 قرشا من تلاميذ رياض الأطفال والحلقة الابتدائية و13.85 قرشا من مصروفات الطلاب بالصف الأول الإعدادى و8.85 قرشا من تلاميذ الصفين الثانى والثالث الإعدادي و23.75 قرشا من طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوي العام و8.75 قرشا للمرحلة الثانوية بالمدارس الفنية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لا يتم تحصيل قيمة رسوم التأمين الصحي على الطلاب، وقدرها 12 جنيها من الطلاب للمراحل التعليمية المختلفة بالنسبة للمحافظات التي تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عليها طبقا للتدرج الجغرافي لها بمراحل التطبيق الموضحة بقانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 وتقوم كل مدرسة بمتابعة موقف السداد الفعلي من الطلاب، من خلال قاعدة البيانات طرف الإدارة العامة القواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة، ومتابعة سداد الطلاب المتخلفين عن السداد بصفة مستمرة ويقوم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية، وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، طبقا للنسب المقررة.