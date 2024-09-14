شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين جامعتى السويس وأليكساندر إيوان كوزا الرومانية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

زار الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس يرافقه الدكتور شريف فهمي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث جامعة "أليكساندر إيوان كوزا" بدولة رومانيا ومعاملها البحثية، وذلك في إطار نشاط رئيس جامعة السويس أثناء زيارته للجامعة، حيث كان في استقبالهما د. أندريه بوزاتي أستاذ المعادن و الدكتور داميان جورج أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم، حيث عقد عمل اجتماع مشترك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين.

وعلي هامش الزيارة تم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الجامعتين، حيث تناقش رئيس جامعة السويس د. أشرف حنيجل، مع الجانب الروماني متمثلا في د. نيكوليتا بوبا نائب رئيس الجامعة للعلاقات الثقافية نائبا عن د. ليفيو جورج ماها رئيس جامعة "ألكساندرو إيوان كوزا" في إطار تقوية وتعزيز التعاون بين الجامعتين، حيث يتضمن الاتفاق تحسين و توسيع العلاقات الأكاديمية والثقافية باعتباره أساس التعاون الفعال، لا سيما بين الكليات والإدارات ذات الصلة.



جانب من الزيارة

وتأتي هذه الزياره في إطار برنامج اﻻتحاد الأوروبى لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس "إيراسموس +"، وتعد جامعة أليكساندرو إيوان كوزا بمدينة ياش الرومانية من أهم وأفضل الجامعات في رومانيا، وهى أول جامعه تم تأسيسها في الدولة، إذ يعود تاريخ تأسيس هذه الجامعة للعام 1860، وتضم 12 كلية تشمل عددا كبيرا من التخصصات في كافة المجالات، ويقصدها العديد من الطلاب الأجانب للدراسة بها. وتتميز هذه الجامعة بجودة التعليم وبقوة المناهج الدراسية التي تدرسها لطلابها، وتحظى بسمعة عالمية كبيرة، كما أن شهادتها تعد من أفضل الشهادات في العالم.