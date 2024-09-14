الارشيف / أخبار مصر

بحوزته 10 فرد محلي.. ضبط عنصر إجرامي يدير ورشة سلاح في البحيرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، أفادت بقيام (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور)، بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بالورشة المشار إليها، وبحوزته 11 قطعة سلاح ناري، تشمل (بندقية خرطوش- 10 فرد محلى - عدد من الطلقات- مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا