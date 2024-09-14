عروس تطلب الخلع في أسبوع زواجها: "سابني وهرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "أميرة. ح"، 33 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ضد زوجها، تطالب فيها بخلعه، مبررة طلبها:" هرب في عربية الخرفان من الحكومة.. عليه مراقبة".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 1933 لسنة 2023، بإنها تعرفت على " سيد.ع"، 35 سنة، بعد ترشيحه من الأهل، وخلال جلسة التعارف، تم الزواج.

تكمل الزوجة حديثها: "تزوجنا ولاحظت بعد الزواج بأنه حنون ومختلف تماماً، وبعدها كانت الصدمة، بعد أسبوع فقط من الزواج، علمت أنه سوابق (أحكام قضائية)، وأنه مطلوب للعدالة.

تشكو "أميرة" زوجها لـ "الخليج 365": "علمت بكل ذلك بعد أن حضر رجال المباحث للمنزل للبحث عنه، في الأسبوع الأول من زواجنا، والغريب نزوله من البلكونة وهروبه بعربية "شفته وشافني وسابني مع الحكومة".

تختتم الزوجة حديثها، كلمني بعد مرور شهر من هروبه، وطالبته منه الطلاق ومن بعدها لم يحاول التواصل معي، فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع، ولا تزال منظورة أمام القضاء، لم يتم الفصل فيها حتى الآن.