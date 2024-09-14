الارشيف / أخبار مصر

لتسهيل الحصول على قروض.. سقوط عصابة ابن القنصل في الجمالية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية في الجمالية.

تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (سائق) بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقيام الأخير بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله وإيهامه بقدرته على توفير أوراق رسمية له "مزورة" لتسهيل التحصل على قروض من البنوك إلا أنه قام بالنصب عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلَين "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (مستندات منسوبة لإحدى الشركات "مزورة" - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" – طابعة - 6 أختام منسوبين لجهات مختلفة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات- مبلغ مالي "متحصلات نشاطهما الإجرامي").

وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا