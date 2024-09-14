حصيلة الاتجار بالدولار.. ضبط صاحب معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مالك معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي، في القاهرة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.