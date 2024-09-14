مدير "الصحة العالمية" يشكر السيسي على انطلاق "بداية جديدة لبناء الإنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

هنَّأ تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال أدهانوم: "أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، بمبادرة (بداية) التي تعكس رؤية شاملة وكاملة، على جميع المستويات، سواء السياسي أو الأمني، وفي التطور الاقتصادي والاجتماعي والوطني؛ بما يعمل على سرعة تحقيق التنمية البشرية والتطور المنشود".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية: أثق تمام الثقة أن مبادرة (بداية) سيكون لها تأثير كبير في شتى المجالات، كونها تعكس مدى تقارب وتعاون وتكامل الحكومة المصرية.

ونوه أدهانوم بأن "بداية" تحتاج إلى تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإظهار قوة هذا التعاون في خدمة المجتمع وتحسين الصحة والتعليم وحماية المجتمع؛ فـ"بداية" تتميز بالتركيز على تمكين المرأة والشباب لتحقيق التنمية المنشودة.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر على حماية الأرواح فقط؛ بل يسهم في تحقيق تطور اقتصادي من خلال خلق بيئة عمل صحية، تساعد على الإبداع والإنتاج، وتوفر حماية حقيقية للأجيال المقبلة.

وأعرب أدهانوم عن سعادته بمشاركته في انطلاق المبادرة المصرية للتنمية البشرية "بداية"ـ قائلًا: أشكر جميع القائمين على هذه المبادرة على دعوتي، وإتاحة الفرصة للمشاركة في تحقيق هدف سامٍ يسعى للوصول إلى الجميع بعدالة وشفافية.