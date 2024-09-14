الهيئة العامة للرعاية الصحية تفوز بالجائزة الذهبية للاتحاد الدولي للمستشفيات -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد السعداوي:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فوزَ الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات التأمين الصحي الشامل، بجائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات في الاستدامة الصحية والتوعية والمسؤولية المجتمعية، وذلك للمرة الأولى.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمة متلفزة، تم عرضها خلال فعاليات المنتدى العالمي للمستشفيات الـ47 الذي عقد في دولة البرازيل، إن فوز الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالجائزة الذهبية للاتحاد الدولي للمستشفيات في مجال الاستدامة، يعكس عزم الدولة المصرية على بناء نظام صحي مرن ومستدام، ويعد تتويجًا لجهود الدولة في مبادرات التوعية الصحية والخدمات المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر حققت إنجازًا دوليًّا جديدًا بالحصول على الاعتراف الدولي (GGHH) لمستشفى شرم الشيخ الدولي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، ولمستشفى الرمد التابع للهيئة ببورسعيد، كمستشفيات خضراء مستدامة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مصر قدمت نموذجًا يُحتذى به في تقديم الخدمات الصحية بعدالة وجودة لكل المواطنين، وذلك بشهادة المؤسسات العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى استراتيجية واضحة لتحقيق الاستدامة الصحية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، ووضع سيناريوهات لاستشراف المستقبل، والاعتماد على التكنولوجيا وميكنة كل منشآتها الصحية، وجعلها صديقة للبيئة.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات رونالد لافاتار: "إن العالم يلمس تطورًا سريعًا تشهده مصر في النهوض بالرعاية الصحية بشكل شمولي، مما جعل هيئة الرعاية الصحية المصرية مؤهلة لحصد الجائزة الذهبية للاتحاد في الاستدامة الصحية والتوعية والمسؤولية المجتمعية والوصول إلى هذا المستوى العالمي".

جدير بالذكر أن الجائزة تسلمها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى العالمي للمستشفيات الـ47 الذي عقد في دولة البرازيل، بحضور السفيرة هبة سيدهم، القنصل العام بمدينة ريو دي جانيرو، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

يذكر أن المنتدى العالمي للاتحاد الدولي للمستشفيات يُعد الحدث الأبرز عالميًّا في مجال إدارة المستشفيات وتطوير خدمات الرعاية الصحية، حيث يجمع قادة وصنّاع القرار البارزون من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك وزراء الصحة ورؤساء هيئات الرعاية الصحية، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، ويوفر في دورته الحالية منصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية.