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انخفاض الحرارة ورياح.. تعرف على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد، خلال الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيانها: من المتوقع ان تشهد البلاد بداية من اليوم السبت 14 سبتمبر وحتى الخميس 19 سبتمبر انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجة على معظم الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

كما يشهد الطقس، نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء خلال فترات متقطعة و شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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