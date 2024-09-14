شكرا لقرائتكم خبر عن توافق بين مصر والكويت على تبادُل البرامج الدراسية الدولية داخل الجامعات الكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت الدورة الرابعة للجنة التعليمية المُشتركة المصرية الكويتية، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء علاقات الأُخوة والتعاون الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، ولتدعيم سُبل التعاون المُشترك في مجال التعليم والتعليم العالي.

وتَرأس الدورة الرابعة السفير المصري الدكتور محمد البدري، مُساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير الكويتي أحمد عبدالرحمن البكر مُساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، السفير غانم صقر سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية، تهانى راشد الناصر مُساعد وزير الخارجية بالشئون القانونية، الأستاذة لمياء عبدالعزيز الملحم وكيل وزارة التعليم العالى بدولة الكويت، الدكتور حاتم العلى مدير عام الجهاز الوطنى للاعتماد الأكاديمى وضمان جودة التعليم، ولفيف من مُمثلى السفارة والوزارات المعنية من الجانبين.

‏في مُستهل الاجتماع، تابع الجانبان الأعمال التنفيذية التي تم الاتفاق عليها في الدورة الثالثة للجنة التعليمية المُشتركة المصرية الكويتية والتي عُقدت في الكويت في نوفمبر 2023.

وتَناولت اللجنة عددًا من الموضوعات المُتعلقة بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والتبادُل الطلابي بين البلدين.

واستعرض الجانب المصري ما تُوفره الدولة المصرية من رعاية ودعم للطلاب الوافدين من خلال منصة "ادرس في مصر"، ومُبادرة السياحة التعليمية "EGYAID" وأبدى الجانب الكويتي اهتمامه وإعجابه بجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

وطَرح الجانب المصري على الجانب الكويتي، زيارة القاهرة لمُناقشة أوجه سُبل التعاون والأنشطة المُشتركة في كافة المجالات على المُستوى الجامعي والبحث العلمي، وتبادُل البرامج الدراسية الدولية داخل الجامعات الكويتية.

وأَكد أعضاء اللجنة ضرورة التعاون في مجالات التدريب المهني، بما يُساهم في الارتقاء بمُستويات الطلاب ومهاراتهم.

ووَجه الجانب المصري دعوة للجانب الكويتي؛ للتعرف على تجربة بنك المعرفة المصري، خاصة في ضوء التعاون الحالي لإطلاق بنك المعرفة العربي المصري، وربطه بالجامعات العربية، مُشيرًا إلى استعداد فريق عمل بنك المعرفة لزيارة دولة الكويت وإجراء لقاءات مع المسئولين بالجهات المعنية الكويتية؛ لبحث ربطه بمكتبات الجامعات.

كما اتفق الجانبان على تبادُل البرامج الدراسية الدولية Dual Degree داخل الجامعات الكويتية، عِلاوة على عقد ورش العمل المُشتركة والبرامج التدريبية التي تُحقق أكبر استفادة لطلاب الدولتين من برامج تبادُل طلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس؛ بما يُسهم في تحقيق التقارُب بين طلاب البلدين، كما اتفقا على زيارة الجانب الكويتي لمدارس النيل المصرية الدولية المتطورة؛ لعرض المناهج الخاصة بها ونظام العمل بها وموافاتهم بنماذج المناهج التعليمية للسنوات الدراسية المُختلفة لدراستها.



وكذلك الافادة بالتخصصات الجديدة التي يُتطلع لتبادل الخبرات فيها، فضلًا عن بحث آليات التعاون في البحث العلمي التطبيقي وربطه بالتصنيع المشترك بين البلدين بما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة.

وثَمن الجانبان المُناخ الجيد الذي سَاد أعمال اللجنة وما تَميزت به من حوار بنَّاء وروح تفاهم ومسئولية؛ بما يعكس العلاقات المُتميزة بين البلدين.