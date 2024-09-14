شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بماليزيا يشارك في الاحتفال بانطلاق عملية تجميع سيارة ماليزية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير رجائي نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدي ماليزيا، كضيف الشرف في فعاليات الاحتفال بإطلاق أول شحنة لمكونات السيارة "بروتون ساجا" لتجميعها في مصر.

وأعرب السفير المصري - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن سعادته بنجاح جهود السفارة في تدشين هذا التعاون، والذي كان نتاج عمل ومفاوضات مع مسئولي شركة بروتون منذ عام 2022، وكللت بالنجاح بإطلاق أول شحنة لمكونات سيارات "بروتون ساجا" لتجميعها في مصر، حيث يستهدف أن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتجميع السيارة لأغراض الاستهلاك المحلي وكذا إمكانية تصديرها للدول المجاورة.

وشهد الاحتفال الإعلان عن بدء هذا المشروع بشحن مكونات 120 سيارة بروتون Saga مفككة تماماً لتجميعها في مصر كأول عملية تجميع سيارة بروتون (يسارية القيادة) خارج ماليزيا، حيث من المنتظر أن تبدأ عمليات تجميع هذه السيارة في مصر في شهر ديسمبر القادم، ومن المستهدف أن يتم تجميع 5000 سيارة من هذا الطراز في مصر خلال عام 2025، علماً بأن نسبة المكون المحلي المصري في عمليات التجميع تبلغ ما يزيد عن 45%.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في انتعاش سوق مكونات السيارات والصناعات المكملة في مصر، وتوفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل.