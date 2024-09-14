شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإسكان تطلق فعاليات المنتدى الحضرى العالمى 4 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الإسكان، إن وفودا دولية تطلع على تجربة مصر كمركز للتنمية والتحضر والسلام خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي 4 نوفمبر المقبل.



وقالت الوزارة في بيان، إن استضافة مصر الحدث تؤكد دورها الريادي بالمنطقة في التنمية الحضرية الشاملة والتطور الاستثنائي في بنيتها العمرانية والمجتمعية.



الحكومة المصرية تستعرض إنجازات الدولة في مجالات التشييد والبناء والتحول الأخضر والقضاء على العشوائيات ومبادرتها الكبرى «حياة كريمة».



المنتدى يشهد أكثر من 500 حدث بحضور ممثلي الحكومات والشركات ومخططي المدن والمنظمات المدنية لمواجهة تعقيدات التنمية الحضرية عالميًا.



المشاركون يبحثون التوافق على بناء تحالفات قوية لمعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ