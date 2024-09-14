شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: فخورون بانضمام مصر رسميا إلى منتدى البريكس النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمخرجات المنتدى النقابى لدول البريكس الذى انعقد بمدينة سوتشى الروسية، مؤكدا أن التوصيات التى أعلنها المنتدى تعكس الرؤية التعددية لفكرة البريكس وتتماشى مع رؤية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال الجمل، أن من أبرز التوصيات التى أصدرها المنتدى النقابى لدول بريكس ، هو التأكيد على قيام النقابات العمالية فى دول البريكس بالمساهمة فى تشكيل اقتصاد عادل يقوم على مستوى لائق من الأجور، وضمانات متساوية لجميع العمال، بغض النظر عن شكل العمالة، وعلى التطبيق الحقيقى لمبادئ العدالة الاجتماعية، و دعوة المنتدى إلى زيادة استخدام العملات الوطنية فى المعاملات التجارية والمالية بين دول البريكس.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المنتدى النقابى عقد بعد توسع مجموعة البريكس، وهو القرار الذى اتخذ فى قمة جوهانسبرج فى عام 2023، مما يمثل المرة الأولى التى تنضم فيها دول جديدة إلى اتحاد البريكس، ولأول مرة تشارك مصر رسميا فى منتدى النقابات العمالية.

أضاف أن الاتحادات العمالية التى مثلت بلدانها بشكل رسمى داخل المنتدى هى مصر و البرازيل والهند وإيران والصين وروسيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا .

وأوضح عبدالمنعم الجمل أن المنتدى النقابى العمالى الثالث عشر لمجموعة البريكس ناقش "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، وهو الفكر الذى تسعى إليه دول البريكس، مضيفا أن مناقشات المنتدى أكدت على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والانفتاح والشمول والتعاون البناء، كما هو منصوص عليه فى إعلان موسكو بشأن إنشاء منتدى نقابات العمال فى مجموعة البريكس فى 12 ديسمبر 2012.

وأعرب الجمل عن فخره بانضمام مصر رسميا إلى منتدى البريكس النقابي، لما له من دور فى توجيه المنظمات الاعضاء به على تمثيل مصالح العمال فى دول مجموعة البريكس، ويعبر عن الرغبة فى المساهمة بشكل بناء فى المناقشات حول قضايا الحركة النقابية الحالية، والحرص على دعوة ممثلى المنظمات النقابية الإقليمية فى أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى والمنظمات النقابية الوطنية من مختلف البلدان للمشاركة فى عمل المنتدى كمراقبين يشاركوا بالنقاشات.

الجدير بالذكر، أن مدينة سوتشى الروسية شهدت انعقاد المنتدى النقابى الثالث عشر لدول البريكس، والذى شاركت فيه مصر لأول مرة بشكل رسمى بعد توقيع عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على انضمام مصر لمنتدى نقابات مجموعة دول البريكس، حيث كانت المشاركات السابقة كمراقبين وجهت لهم دعوة حضور الفاعليات فقط.

وشارك اتحاد العمال بوفد ضم كل من هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، ومحمد حنفى رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، وعايدة محى الدين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول .

وقدم اتحاد العمال رؤية تحليلية شاملة طرح من خلالها عدد من الحلول والمقترحات التى تعمل على تطوير الأداء النقابى المصرى من خلال مهارات غير تقليدية، وكاشفا من خلالها عن تأثير الوضع الاقتصادى على الواقع النقابى والعمالي.

ناقش المنتدى خلال جلساته، ما يحمله المستقبل فى ظل المشاكل الجيوسياسية وهيمنة الدولار، و إنهيار النظام القديم وسبل المضى قدما نحو مزيد من نظام عالمى متوازن، كما تم مناقشة الافكار الجديدة من اجل تطوير الحركة العمالية مع زيادة التركيز على سيادة الدول وعدم عولمة الاقتصاد.