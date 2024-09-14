شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل منسقى المنتدى الحضرى العالمى بمصر والهابيتات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، السفير عاطف سالم المنسق العام لـ المنتدى الحضرى العالمى بمصر لمتابعة أعمال تحضيرات استضافة المنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه مصر في دورته الثانية عشر خلال الفترة 4- 8 نوفمبر 2024 بمدينة القاهرة، وذلك بحضور خيسوس سالسيدو منسق المنتدى الحضرى العالمى بالمكتب الرئيس لبرنامج المستوطنات البشرية للامم المتحدة (الهابيتات) بنيروبي - كينيا ووفد من مكتب المنسق العام بمصر ووفد من مكتب الهابيتات بالقاهرة.

تناول الاجتماع الفعاليات والجلسات التى ستنعقد خلال فترة المنتدى وما يسبقها من أحداث وفعاليات متمثلة فى أسبوع القاهرة الحضرى التي ستنظمه محافظة القاهرة بالإضافة إلى سبل الترويج للحدث من قبل المحافظة.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المحافظة ستقوم بتقديم كل سبل الدعم لخروج هذا الحدث بالشكل المشرف للدولة المصرية .

كما كلف محافظ القاهرة بتشكيل لجنة بالمحافظة، معنية بالتنظيم ومتابعة الحدث، لتسريع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر، أنها المرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا ، التي يعود فيها المنتدى الحضرى العالمى الي القارة الأفريقية حيث تم عقد المنتدى الأول فى نيروبى عام 2001 ، وتلاه عدة منتديات وصولا إلى المنتدى الحضرى العالمى WUF12 المقرر عقده فى القاهرة فى الفترة من 4 –8 نوفمبر 2024 القادم، وهى الدورة الثانية عشر له.

والمنتدى الحضرى العالمى هو مؤتمر دولي مخصص للقضايا الحضرية، ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ويتم عقده كل عامين، ويعد ثاني أهم منتدى علي أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ ، ويهدف إلى دراسة التوسع الحضري السريع وكيفية ضمان التنمية الحضرية المستدامة.

