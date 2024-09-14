الارشيف / أخبار مصر

وزير الإسكان: طرح أراضٍ استثمارية على الشركات المصرية بالجنيه والأجنبية بالدولار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: طرح أراضٍ استثمارية على الشركات المصرية بالجنيه والأجنبية بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ أحمد حسن ـ تصوير خالد كامل

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:55 ص

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن المستثمرين المصريين متاح لهم الحصول علي أراضٍ بالجنيه المصري ضمن بوابة الفرص الاستثمارية المستحدثة من قبل وزارة الإسكان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، أن الشركات الأجنبية هي المطالبة بتوفير الدولار من خارج مصر، لافتا إلي أن الدولة تسعي لتوفير كل الفرص الاستثمارية لجميع الشركات المحلية والأجنبية بما يتناسب مع رؤية الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements