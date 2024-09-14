شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تأجيل تنفيذ إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى عام 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور منسوب لوزارة التربية والتعليم يزعم تأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي 2025/2026، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتأجيل تنفيذ قرارات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية إلى العام الدراسي 2025/2026، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن الوزارة، مشددةً على أنه لم يتم إصدار أي قرارات خاصة بهذا الشأن، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة الخاصة بإعادة هيكلة المرحلة الثانوية والمقرر تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2024/2025، سارية ومستمرة كما هي دون تأجيل أو إلغاء، حيث تستهدف الخطة إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.