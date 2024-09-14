شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: غدا إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب موعد ذكرى المولد النبوى، أعلنت وزارة العمل، أن غدا الأحد الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1446، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأكدت وزارة العمل، أن الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي، وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات، وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة التنفيذ بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 ،الذي نَصّ على أن يكون يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية ،وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.