شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ قرارات غلق للمحال المخالفة.. وضبط وفصل 27 وصلة مياه خلسة بدمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، استمرار أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير، وهندسة كهرباء دمياط الجديدة، حيث تم شن حملة مكبرة لتنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع، للمحال التى تعمل بدون ترخيص، والبدرومات التى تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون، بنطاق الأحياء الثالث والخامس والسادس بمدينة دمياط الجديدة، وتم فصل المرافق عن تلك المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها كالوحدات السكنية، سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.

وحذر رئيس الجهاز، المخالفين من إعادة فتح المحال أو البدرومات إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن من يقوم بفض"الشمع" الأحمر، يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حياله.

وفى سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز، أنه فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة تقليل الفاقد من مياه الشرب والتصدى لكافة حالات التعدى على المرافق العامة بالمدن الجديدة، قامت لجنة إزالة وصلات المياه الخلسة بالجهاز، بشن حملة بنطاق المرحلة الثانية بمشروع دار مصر بالحي السادس، أسفرت عن ضبط وفصل 27 وصلة مياه مخالفة بدون عداد، وكذا فصل ورفع 14 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة، ودفع ثمن العدادات الجديدة، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية من قبل محصلى المنطقة.

ووجه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مطالباً أصحاب المحال العامة والتجارية، بضرورة الالتزام بشروط التراخيص، منعا للوقوع تحت طائلة القانون، ومؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار أعمال تلك الحملات بشكل دورى، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمدينة، كاشفا عن أن حملات المتابعة والرصد، تتم تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز، رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم محمد حسونة، رئيس مباحث قسم شرطة التعمير بالمدينة، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.