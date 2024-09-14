شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: دفع مصروفات المدارس الحكومية إلكترونيا بالرقم القومى للطالب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تسدد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية" مصروفات المدارس الرسمية الحكومية عربى" من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على قسطين في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم ومصروفات العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الرسمية، كالتالى: من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى 312.60 جنيه، مصاريف الصفين الثانى والثالث الإعدادي 212 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى العام 527 جنيها و60 قرشا والصفين الثانى والثالث الثانوى 512 جنيها و60 قرشا والصف الأول الثانوى الفنى بكل أنواعه وأنظمته 3-5 سنوات 227 و60 قرشا وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكل أنواعه وأنظمته 212 جنيها و60 قرشا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تسدد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين الأول فى أكتوبر 2024، والثانى أول فبراير 2025 لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية كالتالى: من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادى القسط الأول 244 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 68 جنيها، الصفين الثانى والثالث الإعدادي القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها، والصف الأول الثانوى العام القسط الأول 412 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 115 جنيها، والصفين الثانى والثالث الثانوى العام القسط الأول 400 جنيه و60 قرشا والقسط الثانى 112 جنيها والصف الأول الثانوى الفنى 185 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها وباقى صفوف الثانوى الفنى القسط الأول 170 جنيها و60 قرشا والقسط الثانى 42 جنيها .