شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب بقرار سكرتير عام الأمم المتحدة استحداث منصب "مبعوث خاص للمياه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت مصر بقرار سكرتير عام الأمم المتحدة "استحداث منصب المبعوث الأممى للمياه" والإعلان عن تولى وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرصودى هذا المنصب الأممى الرفيع مطلع شهر نوفمبر القادم.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج - في بيان اليوم السبت، أن "مصر كانت قد قادت بالاشتراك مع ألمانيا تحركا موسعا على مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023، ونجح هذا التحرك في حشد دعم 151 دولة؛ بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه، لدعم جهود الدول الأعضاء خاصة دول الندرة المائية، في مواجهة تحديات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه".

ويعد قرار سكرتير عام الأمم المتحدة باستحداث المنصب الأممي تتويجاً للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة.

وأعربت مصر عن التطلع لتعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة لتحقيق أهداف أجندة 2030، في مواجهة الندرة المائية، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.