شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة لتحقيق أقصى درجات الأمان الصحى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وفدا من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار"، برئاسة الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، والدكتورة آية نصار نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور وائل الدرندلي عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور ميهي التحيوي عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمد الطحاوي مساعد رئيس الهيئة للاتصال السياسي، والأستاذة مروة حسين مدير عام التسويق والمركز الإعلامي بالهيئة.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بهذا التعاون ليكون نقطة انطلاق كبيرة للاستفادة المتبادلة من كوادر الجامعة والهيئة في إطار من التكامل بين مؤسسات الدولة، مؤكدا حرص جامعة القاهرة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة في مصر، وذلك من خلال تطوير برامج التعليم الطبي ومتابعة التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الطب على الساحة الدولية، وإمداد المنظومة الصحية بالكفاءات والخبرات.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بالترتيب مع الهيئة لإقامة فعالية كبرى تحت قبة الجامعة بغرض تعريف منسوبى الجامعة بخطة الدولة الإصلاحية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن ثم تقديم أرقى الخدمات الطبية والعلاجية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة بهدف تبصير المجتمع بدورها في حوكمة وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته، وكذلك التعريف بخطوات بناء قدرات التقييم الذاتي والتحسين المستمر للمستشفيات والعاملين بها.

ومن جانبه، أكد د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنه تنفيذا لتوجيهات رئاسية، تتعاون الهيئة مع المستشفيات الجامعية كشريك أساسي في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل،و استعداد الهيئة للتعاون المكثف خلال الفترة المقبلة في تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، مشيداً بالدور القيادي البارز الذي تلعبه جامعة القاهرة على مر التاريخ والمكانة المرموقة لطب قصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة في خدمة قطاع عريض من المرضى بخدمات تخصصية على أعلى مستوى من الكفاءة.

واستعرض د. أحمد طه خلال اللقاء دور الهيئة في مراجعة التصميمات المعمارية والهندسية للمنشآت الصحية الجديدة أو الخاضعة للتطوير لضمان التوافق مع تطبيق المعايير حال انشائها، إلى جانب أدوار الهيئة في تأهيل الفرق الطبية والإدارية بالمستشفيات للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير "GAHAR" من خلال الدعم الفني للمنشآت وتنفيذ الدورات التأهيلية لمقدمي الخدمات الصحية لتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بالمعايير وسبل تطبيقها لضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمريض، مؤكدا على أن فريقي الهيئة للدعم الفني والتدريب على قدر كبير من الخبرة والكفاءة في تبسيط عرض المعايير ومساعدة كافة مقدمي الخدمة الصحية على استيعابها وتطبيقها.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن ملف تطوير مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه التعاون اللازم في هذا الصدد.

وأشاد الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب جامعة القاهرة، بجهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تنظيم وضبط القطاع الطبي مما يعكس التوجه الواضح للقيادة السياسية في إحداث نقلة مميزة في جودة الخدمات الصحية في مصر، مؤكدًا الاستعداد التام لقيادات المستشفيات الجامعية للبدء الفوري في الجاهزية للاعتماد وأن المعايير الصادرة عن الهيئة ترسم المسار إلى الجودة باحترافية مما يستلزم العمل الجاد من جميع الأطراف لاستكمال الصورة التي نتطلع إليها جميعا.

وأكد عميد كلية الطب، أنه تم الاتفاق على اتخاد الإجراءات لتسجيل مجمع العيادات الخارجية للأطفال أبو الريش ومركز الحالات الحرجة ومستشفى الأطفال التخصصي أبو الريش.

وأضاف أنه فى إطار الحوكمة الصحية وتحقيقاً لأعلي معاير جودة الرعاية الصحية، فإن مستشفيات جامعة القاهرة تتطلع الي توطين منهاج الجودة في اطار الممارسة الصحية، هادفين الي جاهزية مستشفياتها للتأمين الصحي الشامل، و تطمح المستشفيات من خلال استراتيجيتها ان تحقق جميع مبادئ رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال التعاون المستدام مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ايضاً في مجال التدريب و التعليم لدعم المؤسسات الصحية بكوادر متخصصة في مجال الجودة الصحية.