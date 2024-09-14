شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة تجارة الأدوية غير المرخصة على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة تجارة الأدوية غير المرخصة على مواقع التواصل؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة تجارة الأدوية غير المرخصة على مواقع التواصل.

وأيد 88% من القراء مطالب تغليظ عقوبة تجارة الأدوية غير المرخصة على مواقع التواصل، بينما عارض 12% من القراء مطالب تغليظ عقوبة تجارة الأدوية غير المرخصة على مواقع التواصل.