شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تتلقى تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تلقى طلبات تظلم طلاب الثانوية العامة على نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى لمدة أسبوعا، حيث أن رسوم التظلم على النتيجة تبلغ 300 جنيه للمادة الواحدة، ويمكن للطلاب تقديم طلب تظلم إلكترونيا على نفس رابط تظلم ناسخة الدور الأول https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded.

وأوضحت الوزارة، أنه بإمكان الطالب تقدم بطلب تظلم على نتيجة الدور الثانى لعام 2024 م، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصرى عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكى المخصصة لذلك (البريد المصرى - فورى - وقتى - إيجى باى - سداد - ضامن - أمان -مصارى - بيى - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال) وبعد الدفع يلزم على الطالب/ الدخول للموقع وإختيار المادة / المواد التى يريد التظلم بها، مع متابعة الموقع بشكل شبه يومى لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص به وكذلك الإطلاع على نتيجة طلب التظلم.