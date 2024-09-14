شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات يجب اتباعها لتجنب الإصابة بأنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

مرض الانفلونزا ، سببه فيروس خطير جدًا وسريع العدوى والوقاية منه يمكن أن تكون سهلة للغاية إذا ما تم اتخاذ التدابير اللازمة الصحية والتكنولوجية على مستوى منشأة التربية وتأهيلها كما تقتضيه القوانين المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية والتكنولوجية، والتى تتلخص فى بطاقة المعاينة التى يقوم بها الطبيب البيطرى لكل طائر .

وتتفشى عدوى مرض انفلونزا الطيور بين الدواجن بالاتصال المباشر وعبر القنوات الحاملة للفيروس ، مثل أدوات التربية أو أدوات الفحص أو وسائل النقل أو أسواق بيع الحيوانات علامات الفيروس شديد الخطورة وعلامات الفيروس الفائق الخطورة ، وفيه قد تبلغ أعداد الطيور النافقة الى 100 %

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الإجراءات التى يجب اتباعها لمنع عدوى انفلونزا الطيور :

1- منع دخول الطيور البرية لمزرعتك "أو فوق سطح منزلك " عن طريق بناء جدار مرتفع حول مزرعتك ، أو تجنب العدوى من الحيوانات الحاملة للفيروس ، والتى ليس لها علامات واضحة.

2- وجود حوض خاص لتنظيف أحذية العاملين بالمزرعة ليمنع عدوى تسرب الفيروسات والميكروبات الى المزرعة

3- فى المنشآت والمزارع الكبيرة تخصص حجرة خاصة لتبديل ملابس العمال والزائرين الذين يمكن أن يكونوا قد احتكوا بطيور تقليدية فى بيوتهم أو فى منشآت أخرى لذا وجب على العمال تغيير ملابسهم وأحذيتهم فى هذه الحجرات التى تكون نظيفة ومعقمة.

4- توفير صنبور ماء ساخن وآخر بارد فى مكان قبل باب الطيور وذلك لنظافة ايدى أو أجسام العمال وقبل كل احتكاك بالطيور داخل المنشأة أو بمنازلهم أو بمنشآت أخرى.

5- العمل المستمر على نظافة جوانب المزرعة للقضاء على الحيوانات الطفيلية كالجرذان والحشرات التى يمكن لها أن تنقل العدوى داخل المزرعة.

6- عمل شبكات حديدية للنوافذ والمنازل التى تمنع دخول الطيور البرية الحاملة لأمراض بالغة الخطورة ومعدية.