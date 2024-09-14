الأوبرا تحتفى بالموسيقار جمال سلامة.. غداً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لأعمال الموسيقار الراحل جمال سلامة، تحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى.

وذلك بمشاركة نجوم الأوبرا صابرين النجيلى، أميرة أحمد، فرح الموجى، حنان عصام، نهى حافظ، ياسر سليمان، أحمد عفت، وليد حيدر ومصاحبة صوليست البيانو الفنان حماده النجار وذلك فى الثامنة والنصف مساء غد الأحد ١٥ سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج باقة من ألحان الموسيقار جمال سلامة التى قدمها لكبار المطربين منها "المدن، فنجان القهوة، ياليال، قال جانى بعد يومين، ساعات ساعات، منيش خاين، بعشق ضحتك، أحكى يا شهرزاد، يا مصر بحبك، لاياقلبى، محمد يا رسول الله، أمى، لا إله إلا الله ، ياللى عاش حبك، عيناك ليال صيفية، وموسيقى مسلسل الحب وأشياء أخرى.

الجدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة ولد في الإسكندرية عام ١٩٤٥، درس علوم الموسيقى في الاتحاد السوفيتي وحصل على أعلى مؤهل للتخصص من كونسرفتوار تشايكوفسكى في موسكو عام ١٩٧٦ ، قدم الحانه لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم صباح ، سميرة سعيد ، ماجدة الرومي ، ياسمين الخيام والتونسيّة صوفيا صادق وغيرهم كما وضع موسيقى الكثير من الاعمال الدرامية في فترة الثمانينات والتي لا زالت حاضرة فى ذاكرة الجمهور منها الحب واشياء اخرى وفيلم حبيبي دائما ، رحل عن عالمنا عام ٢٠٢١ تاركا مجموعة من الألحان الخالدة.