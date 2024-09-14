شكرا لقرائتكم خبر عن خيط الجريمة.. "دليل المكالمات" يقود النيابة لفك لغز مقتل تاجر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعنوان "خيط الجريمة" تحرص الخليج 365 على نشر حلقات تعرض فيها خيوط ومؤشرات تساعد رجال الأمن وجهات التحقيق على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، وهى جرائم ليست دربا من الخيال، بل حقيقة، واستغرق رجال الأمن فترات حتى فكوا طلاسمها من خلال خيوط ومؤشرات تبدو أحيانا بسيطة.

جريمة بشعة شهدتها منطقة عزبة الهجانة فى مدينة نصر، بعد أن انتشرت رائحة كريهة بأرجاء إحدى العمارات فى دائرة القسم، أبلغ الجيران حارس العقار بتتبع تلك الرائحة، ظنوا أنها قمامة ملقاه بأحد الأدوار تتبعها ووجد مصدرها من شقة "ر.ط"، تاجر، 55 سنة، حاول حارس العقار التواصل وظل يدق جرس الشقة ولكن دون جدوى، على الفور أبلغ قسم شرطة مدينة نصر وبعد أن تأكدوا أنه لم يغادر شقته كسروا باب الشقة ليجدوا التاجر ملقى على الأرض وغارقا فى دمائه.

جهات التحقيق توجهت إلى مكان الواقعة لمعاينة الحادث لرفع البصمات، اكتشفوا عدم وجود كسر بباب الشقة أو النوافذ وتبين سرقة محتويات المجنى عليه، تتبعت النيابة دليل مكالمات القتيل ليجدوا اتصاله بأحد الأشخاص تربطه به صداقة اتفقوا خلالها على مقابله، على الفور أصدر النيابة قرار بضبطه، وبالتحقيق معه والضغط عليه اعترف بأنه تربطه علاقة صداقة بالمتهم "عامل"، وتوجه معه إلى شقته بمنطقة عزبة الهجانة فى مدينة نصر، وأثناء جلوسهما نشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة بسبب عرض المجنى عليه على المتهم ممارسة علاقة محرمة، قام على اثرها المتهم بضرب المجنى عليه بـ"مطرقة" وسرق متعلقاته وفر هاربا.

النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة القتل، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات تمهيدا إلى إحالته للمحاكمة الجنائية.