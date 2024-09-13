محمد موسى مهاجمًا مطربي المهرجانات والبلوجرز: "ارحمونا خربتوا المجتمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الإعلامي محمد موسى، من خطورة أفعال مؤدي المهرجانات والبلوجرز على استقرار المجتمع، معقبا: "الناس دي ضرر كبير علينا"، مناشدا وسائل الإعلام بعدم نشر أو متابعة أخبارهم التي دائما تروج لفضائح لكسب المال السريع.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،: "مؤدو المهرجانات والبلوجرز بيموتوا في الدولارات وعايزين فلوس ومش مهم هما بيروجوا لإيه ولا ضرره إيه على المجتمع، وكلهم قاعدين في فيلل وراكبين على أحدث عربيات وكل ده على قفا وأنقاض المجتمع".

تابع محمد موسى: "مؤدو المهرجانات والبلوجرز وجهان لعملة واحدة الاتنين بيخربوا المجتمع ارحمونا، مشيدا بوزارة الداخلية التي تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف وتواجهه المنحرفين بكل قوة وتم القبض على العديد من مقدمي المحتوى بتهمة نشر الفسق والفجور".