شاطئ عجيبة يشهد انطلاق أولى جولات أسبوع أطفال "أهل مصر" وبدء تدريبات الورش اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

استقبل شاطئ عجيبة بمحافظة مطروح، أولى الجولات الميدانية للأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويستمر حتى 20 سبتمبر الحالي.

وخلال الجولة التفقدية أعرب الأطفال عن سعادتهم لزيارة شاطئ عجيبة أحد أهم شواطئ مصر، ويقع الشاطئ في الجهة الغربية من المدينة، وتتدرج فيه الصخور وتتناقص تدريجيا مما يعطيه مظهرا أشبه بالكهوف الصخرية والتماثيل، ولهذا سمى بهذا الاسم.

وأوضحت لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر" للأطفال، أن الأسبوع يتضمن العديد من الجولات الميدانية لتعريف الأطفال بأهم المعالم الشهيرة بالمحافظة منها متحف رومل، متحف الآثار، حمام كليوباترا، شاطئ الغرام، بالإضافة إلى زيارة لمعصرة ومزارع الزيتون.

وأشارت "الشرنوبي" إلى أنه من المقرر أن تبدأ أولى فعاليات الورش الفنية بمكتبة مصر العامة مساء اليوم، وتشمل 15 ورشة من الحرف اليدوية والتراثية والأدبية منها "المشغولات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، الأركيت، مشغولات بالخرز والشبك، بجانب ورش الأداء الخاصة بالمسرح وصناعة الفيلم، والتصوير والفوتوشوب، تحريك العرائس، الأراجوز، الموسيقى والغناء، إلقاء شعر، رسم بالموسيقى، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات.

ويستضيف الأسبوع نحو 200 طفل من 6 محافظة حدودية وهي "أسوان، حلايب وشلاتين وأبو رماد من محافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح"، بالإضافة إلى أطفال من المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

ينفذ الأسبوع الثقافي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة، والشباب، والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.